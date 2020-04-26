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حثت وزارة الصحة الإندونيسية، المواطنين الذين يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا، على توخي الحذر من المرض، وسط وباء مرض "كوفيد-19" الحالي، طبقا لما ذكرته وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وتحاول الحكومة الحيلولة دون زيادة حالات الإصابة بالملاريا، خلال وباء كوفيد-19، طبقا لما ذكرته سيتي ناديا تارميزي، مديرة هيئة الوقاية والسيطرة على الأمراض الحيوانية المنشأ وناقلات الأمراض المعدية بوزارة الصحة، في بيان صحفي أمس السبت.

يُذكر أن العديد من أعراض الملاريا مماثلة لأعراض مرض كوفيد-19 وهي الحمى والصداع وآلام العضلات.

وأضافت تارميزي أن المصابين بالملاريا يمكن أن يصابوا بأمراض أخرى مثل "كوفيد-19".

وحثت المواطنين أيضا على مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء كمامات وغسل اليدين بالصابون وتفادي تجمعات تضم أكثر من خمسة أشخاص.