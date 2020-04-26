الصحة السودانية: الملاريا مازالت تمثل أحد أكبر التحديات

أكدت وزارة الصحة السودانية التزامها بالقضاء على مرض الملاريا بجانب مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشددة على أن فيروس كورونا لن يؤثر على الاستعدادات للقضاء على الملاريا التي لا زالت تمثل واحدة من أكبر المشاكل الصحية في السودان.

وحثت وكيل وزارة الصحة السودانية الدكتورة سارة عبدالعظيم، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للملاريا، المواطنين على ضرورة الإلتزام بمكافحة الملاريا بجانب الإلتزام بالموجهات الصحية لمجابهة كورونا، مشيرة إلى أن القضاء على الملاريا يبدأ بالفرد.

وشددت على استمرار الخدمات التشخيصية والوقائية والعلاجية، موضحة أن الملاريا تنتقل عبر الباعوض وتشكل عبئا على المواطنين خصوصا الفئات الأكثر عرضة من الأطفال والنساء الحوامل واللاجئين.