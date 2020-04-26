عمرو زكي يكشف عن كواليس مبادلته بمحمد أبوتريكة

كشف عمرو زكي، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس انضمامه للزمالك وحديث رئيس النادي الحالي مرتضى منصور.

وقال عمرو زكي في تصريحات تلفزيونية لقناة ناديه: ":" فوجئت بإتصال من مرتضى منصور حينما كنت لاعباً بصفوف لوكوموتيف موسكو الروسي وأبلغني رغبة النادي في ضمي، وأجرى معي حوار في الهاتف وأكد لي نصا (لو برجل واحدة هتلعب).

وأضاف: "كنت على وشك الانضمام للاهلي عن طريق إدارة لوكوموتيف موسكو، الذي أراد الدخول في صفقة تبادلية معي لضم محمد ابو تريكة ومحمد عبدالله ولكني رفضت طريقة تعامل النادي الروسي دون الرجوع لي ".

وأكمل: "عندما جاء عرض ويجان الانجليزي ذهبت لرئيس النادي وقتها وأكدت له أن العرض مناسب لي وهو عبارة عن حلم وهو اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه رفض على الرغم من أن عائده المادي على الزمالك كان كبيرا".

وتابع: "حسن شحاتة هو الأب لنا جميعا لانه كان يعمل كل شئ في كرة القدم، وكان يؤهلنا نفسيا وذهنيا قبل اي أي مباراة".

وأتم: "مثلي الأعلى هو حسام حسن كان مهاجم كبير وكنت أرى في الملاعب يتحرك بمهارة كبيرة".