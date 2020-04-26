 المجلس الرئاسي الليبي يقرر تمديد حظر الطيران 15 يوما بسبب كورونا - بوابة الشروق
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المجلس الرئاسي الليبي يقرر تمديد حظر الطيران 15 يوما بسبب كورونا

طرابلس - د ب أ
نشر فى : الأحد 26 أبريل 2020 - 1:34 ص | آخر تحديث : الأحد 26 أبريل 2020 - 1:34 ص

قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، اليوم السبت، تمديد حظر الملاحة الجوية على الطيران المدني بجميع المطارات لمدة 15 يومًا اعتبارًا من اليوم، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

ويستثنى من القرار، الذي نشرته مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق على صفحتها بموقع "فيسبوك"، الوفود الرسمية وحالات الجرحى التي تتطلب علاجهم بالخارج، وكذلك عمليات الشحن الجوي.

وكان المجلس الرئاسي أعلن في 14 مارس الماضي، حالة الطوارئ لمواجهة وباء فيروس "كورونا المستجد"، وقرر إغلاق جميع المنافذ البرية والجوية اعتبارًا من 16 مارس، وذلك ضمن إجراءات احترازية شملت غلق المساجد ومراكز التجمعات والأسواق وتعليق الدراسة.


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