أكبر مصفاة للنفط في أبو ظبي تعزز المبيعات للصين

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عززت مصفاة الرويس الرئيسية لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" من جهودها لبيع الوقود في الصين، حيث بدأ الاقتصاد في التعافي بعد أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقال بيتر ساهوتا المسؤول بشركة إيني، الشريك في المصفاة، إن المصفاة استأنفت عملياتها بعد إغلاق لصيانة مجدولة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المسؤول القول إن أدنوك أدخلت تحولا في كافة وحدات الصفاة في الربع الأول.

وأوضح المسؤول أن الرويس "مستعدة لتقديم الإمدادات للشرق الأقصى حيث بدأت الأزمة في الانتهاء وبدأ الاستهلاك في التزايد".

وتمتلك إيني حصة 20% في مشروع مشترك يشمل مصفاة الرويس التي تصل قدرتها إلى 837 ألف برميل في اليوم.