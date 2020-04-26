مدرب بني ياس يأمل في استئناف الدوري الإماراتي

أعرب الألماني وينفريد شايفر مدرب فريق بني ياس الإماراتي لكرة القدم عن أمله في استئناف بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي قريبا، لكنه شدد في الوقت نفسه على صعوبة اتخاذ هذا القرار بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في إيقاف النشاط الكروي بمختلف أنحاء العالم.



ودعا شايفر، في تصريحات نشرتها صحيفة (البيان) الإماراتية اليوم الأحد، إلى أهمية تواصل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مع الأندية لدراسة كيفية استئناف مسابقة الدوري، مؤكدا أن ينبغي أن تستؤنف البطولة نشاطها قبل سبتمبر القادم، الذي يرى أنه الموعد الأنسب لانطلاق الموسم المقبل.



شدد شايفر على ضرورة إكمال الموسم، الذي يتبقى سبعة مراحل على نهايته، لكنه يدرك أنه لا يمكن أن تجرى مباريات حاليا بسبب اتجاه درجات الحرارة نحو الارتفاع بالإضافة إلى شهر رمضان.



قال شايفر في تصريحات نشرتها (البيان) الإماراتية "تواصل الإتحاد مع الأندية يمكن أن يقودنا لاتخاذ أفضل قرار يراعي مصلحة الجميع بشأن بقية مشوار الموسم الحالي وبداية النسخة المقبلة".



ويرى شايفر أنه من الهام إعطاء كل فرق المسابقة فترة زمنية تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع على الأقل للاستعداد جيدا قبل استئناف مباريات الدوري المتوقفة منذ الشهر الماضي بسبب فيروس كورونا، مضيفا أنه من الأنسب لفريقه إقامة معسكر إعداد بألمانيا بالنظر إلى استعدادها التام لاستقبال المعسكرات.



أكد شايفر على أهمية التماسك لتجاوز الفترة الصعبة الحالية، مشيرا إلى أنه بالتماسك والتعاون والإلتزام بالتوجيهات فإن العالم بأجمعه سيجتاز فيروس كورونا.



وتحدث المدرب الألماني عن برنامجه اليومي، حيث قال إنه يمضي وقته في قراءة الكتب داخل المنزل، ومشاهدة التلفاز لمتابعة المباريات السابقة لكرة القدم في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وأيضا مباريات بني ياس في الدوري الإماراتي.