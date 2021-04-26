الاتفاق على رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة في ليبيا

اتفقت وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا على أن تقوم المؤسسة وبشكل فوري بإعلان رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة التي أعلنت قبل أسبوع، وأن تعطي التعليمات للشركات المشغلة بمباشرة الإنتاج.

جاء ذلك نتيجة اجتماع طارئ عقد اليوم الاثنين بمقر شركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي ترأسه وكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار، وحضره رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورؤساء شركات الخليج وسرت و راس لانوف.

وثمن صنع الله، الاستجابة السريعة من قبل رئيس الحكومة بإصداره قرارا حول تخصيص مبلغ مليار دينار و اعتباره جزء من ميزانية المؤسسة.

وبحسب مكتب الإعلام بالمؤسسة، تم أيضا خلال الاجتماع الاتفاق على عدة نقاط، من ضمنها أن تتولى المؤسسة تحديث بيان يتناول الالتزامات المتراكمة على كل الشركات النفطية، وجدولتها تمهيدا إلى سداد المستحق منها وذلك في مدة شهرين من تاريخ هذا البيان على أن تعطى الأولوية للشركات الوطنية.

كما تتولى المؤسسة تكليف شركة مختصة ذات سمعة طيبة وتصنيف ائتماني عال على تقييم كافة المرافق في قطاع النفط من تسهيلات سطحية وآبار وخزانات ليصار إلى وضع خطط للمحافظة على سلامة كل الأصول المملوكة للدولة الليبية وصيانتها على أن يتم هذا التقييم بطريقة النمط السريع.