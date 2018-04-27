 الأرصاد: طقس غدا مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 28 - بوابة الشروق
الإثنين 26 أبريل 2021 1:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: طقس غدا مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 28

هديل هلال
نشر في: الإثنين 26 أبريل 2021 - 1:34 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أبريل 2021 - 1:34 م

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح غدًا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يسود مساء الغد طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تعرض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد إلى نشاط رياح أحيانًا.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 28

بورسعيد 16 23

الإسكندرية 16 23

شرم الشيخ 23 31

أسوان 28 35

كاترين 16 28

الإسماعيلية 17 29


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