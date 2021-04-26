 سفير المغرب في سلطنة عمان: رؤى مشتركة للبلدين في العديد من القضايا - بوابة الشروق
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سفير المغرب في سلطنة عمان: رؤى مشتركة للبلدين في العديد من القضايا

د ب أ
نشر في: الإثنين 26 أبريل 2021 - 11:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 أبريل 2021 - 11:18 ص

أكد سفير المغرب في سلطنة عمان طارق الحسيسن أن العلاقة بين السلطنة والمملكة المغربية متينة ومتميزة عبر التاريخ ومبنية على قواعد أساسية قوامها المحبة والاحترام المتبادل.

 

ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين عن الحسيسن، قوله إن البلدين لهما رؤى مشتركة في الجانب التنسيقي والتشاوري في العديد من القضايا.

 

وأضاف أن السلطنة والمغرب يسيران بخطوات ثابتة في ظل القيادة الحكيمة لعاهلي البلدين السلطان هيثم بن طارق والملك محمد السادس التي تتسم بالاستمرارية في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والإدارية، والقضائية وغيرها.

 

وأشار إلى انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين في شهر يناير 2019 بمسقط، متطلعا لعقد الدورة المقبلة بالرباط عندما تتحسن الأوضاع الوبائية الناتجة عن جائحة كورونا.

 

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات بين البلدين لا يرقى للمستوى المطلوب بالرغم من تنوع مجالات الاستثمار في كلا البلدين ووجود إطار قانوني ينظمها ، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس عمق العلاقات المتميزة.

 


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