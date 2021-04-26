الإمارات والاتحاد الأوروبي يبحثان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية مسؤولين من الاتحاد الأوروبي، خلال شهر أبريل الجاري، خلال ورش عمل افتراضية حول أهمية اتباع نهج متعدد الأطراف في التحقيقات الموازية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين، أن الورش تناولت طرق تبادل المعلومات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعطيل وتفكيك الشبكات غير المشروعة، كما تطرقت إلى التعاون والتنسيق بين المؤسسات المشاركة ذات الصلة على المستويين المحلي والدولي، وبناء فهم موحد وشامل للجريمة والأفراد المتورطين في الجريمة المنظمة في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى كيفية الربط بين شبكات الجريمة المنظمة الدولية، وتعزيز فهم الجريمة المنظمة على جميع المستويات.

وتشكل ورش العمل المشتركة التي يتم تم استضافتها مع الاتحاد الأوروبي جزءا رئيسيا من الإجراءات الواسعة التي تتخذها الإمارات لتعزيز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك مبادرات لتعزيز وتسهيل التعاون المحلي والدولي.

من جهته، قال جلين ماكدويل خبير المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاتحاد الأوروبي إن استخدام التحقيقات المالية الموازية وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات الحكومية والدولية، في كل مرحلة من مراحل مكافحة الجرائم الخطيرة، يعتبر أمرا أساسيا لتعزيز الجهود المستمرة للوقاية منها.