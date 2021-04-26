قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم التشاور مع كل الأجهزة المعنية في الدولة لاتخاذ قرار نهاية العان الدراسي بنهاية شهر أبريل بالنسبة لسنوات النقل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر منصة «شاهد»، مساء الأحد، أن الوزارة بذلت قصارى جهدها لاستكمال العام الدراسي خلال أزمة كورونا، ذاكرًا أن تقييم الطلاب منذ بداية العام الدراسي في أكتوبر وحتى نهاية أبريل الجاري يعتبر كافيًا.

وذكر أن عدد الطلاب من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي يصل إلى أكثر من 21 مليون طالب، لافتًا إلى بدء الامتحانات المجمعة الخاصة بشهر أبريل غدًا والتي لن تزيد مدتها عن ساعة ونصف أو ساعتين.

وأشار إلى اتخاذ قرار نهاية العام الدراسي بنهاية شهر أبريل جاء كإجراء احترازي بعد تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا، والمتوقع ارتفاعها أكثر بسبب شهر رمضان، مضيفًا أن الجزء المحذوف من المناهج خاص بـ 10 أيام فقط في شهر مايو الذي كان سيتم استكماله لاطلاع الطلاب فقط استعدادًا للامتحان المجمع الآخر الذي كان من المفترض عقده بنهاية الشهر.

وأوضح أن العام الدراسي لسنوات النقل انتهى منهجيًا، إضافة إلى أن القنوات والمنصات التعليمية مستمرة في عملها حتى الانتهاء من الامتحانات، لافتًا إلى استمرار الدراسة بالنسبة لطلبة الشهادة الإعدادية والمقرر عقد امتحاناتهم في شهر يونيه المقبل.

