تجمع سياسي لبناني: الحديث عن المشرقية محاولة لسلخ لبنان عن محيطه العربي

اعتبر لقاء سيدة الجبل في لبنان "تجمع سياسي وثقافي يستهدف تعزيز قيم العيش المشترك المسيحي الإسلامي"، أن محاولة تهريب مخدرات إلى داخل السعودية تحت ستار منتجات زراعية لبنانية والتي تم الكشف عنها مؤخرا، تمثل دليلا على محاولات إذابة الكيان اللبناني في المجال "المشرقي" الذي كثُر الحديث عنه في الآونة الأخيرة وذلك عبر سلخ لبنان عن محيطه العربي.



وقال أعضاء لقاء سيدة الجبل، في ختام اجتماعهم المنعقد اليوم، إن لبنان أصبح "جزءا لا يتجزأ من كيان أمني أيدولوجي سياسي عسكري تحكمه إيران من طهران إلى بيروت بعد إلغاء الحدود اللبنانية السورية، والحدود السورية العراقية، والحدود العراقية الإيرانية، وفي هذه البلدان جيوش وطنية إلى جانبها ميليشيات غير شرعية تتحكم بالقرار".



وأضافوا: "ما نشهده اليوم يتجاوز الكلام السياسي المحلي الذي يدور حول تشكيل الحكومة الجديدة أو عدم تشكيلها، وحول أداء هذا الزعيم أو ذاك، وحول انتخابات نيابية مبكرة أو في موعدها، والمطلوب هو استعادة استقلال لبنان، وهذه المرة من الاحتلال الإيراني، وهذا الاستقلال يجب أن يُبنى على ثوابت واضحة، من خلال إعادة تكوين وحدة اللبنانيين والتمسك بوثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) التي أكدت على نهائية الكيان اللبناني وعروبة لبنان وانتمائه إلى محيطه العربي ".