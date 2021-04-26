 فيديو.. ما حكم الذبح لوجه الله منعا للحسد؟ الإفتاء تجيب - بوابة الشروق
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فيديو.. ما حكم الذبح لوجه الله منعا للحسد؟ الإفتاء تجيب

هديل هلال
نشر في: الإثنين 26 أبريل 2021 - 4:35 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أبريل 2021 - 4:35 م

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها مفاده: «اشترى زوجي شقة جديدة ويريد ذبح شيئًا لله لمنع الحسد فما حكم ذلك؟»، قائلة إن الذبح لله وإخراجه لوجهه تعالى؛ بنية شكر النعمة وفداء الشقة الجديدة ودفع الحسد والعين من المجربات.

وأضافت «الإفتاء» في مقطع فيديو بثته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، اليوم الاثنين، أن «الأمر موجود في المستحبات الشرعية تحت مسمى الوكيرة»، موضحة أن «الوكيرة هي الوليمة المنعقدة من أجل البيت الجديد».

ونوهت إلى أن الذبح لوجه الله ثم غمس اليد في الدماء والبصم بكفوف على المنزل حرام؛ لأن الدم نجس وتلطيخ الدم بالنجاسة دون داع هو أمر محرم.

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