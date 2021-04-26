 تنفيذ حكم الإعدام في 7 من المدانين باقتحام مركز شرطة كرداسة - بوابة الشروق
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تنفيذ حكم الإعدام في 7 من المدانين باقتحام مركز شرطة كرداسة


نشر في: الإثنين 26 أبريل 2021 - 4:29 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أبريل 2021 - 4:29 م

نفذ قطاع مصلحة السجون حكم الإعدام اليوم الإثنين في 7 متهمين محكوم عليهم بأحكام نهائية باتة على خلفية اتهامهم في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة بالجيزة عام 2013.

وتم تنفيذ حكم الإعدام داخل سجن وادي النطرون، وتحمل القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات.

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