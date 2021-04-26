تنفيذ حكم الإعدام في 7 من المدانين باقتحام مركز شرطة كرداسة

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نفذ قطاع مصلحة السجون حكم الإعدام اليوم الإثنين في 7 متهمين محكوم عليهم بأحكام نهائية باتة على خلفية اتهامهم في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة بالجيزة عام 2013.
وتم تنفيذ حكم الإعدام داخل سجن وادي النطرون، وتحمل القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات.