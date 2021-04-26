إصابة رئيس بيرو السابق وزوجته بكورونا عقب 6 أشهر من إعطائهما اللقاح

أكد رئيس بيرو السابق مارتن فيزكارا، عبر حسابه على موقع (تويتر) اليوم الاثنين، إصابته وإصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك عقب ستة أشهر فقط من تلقيهما لقاح "سينوفارم" الصيني.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن فيزكارا، الذي حكم البلاد من مارس 2018 وحتى نوفمبر 2020، قال إنه تم ظهور الأعراض عليهما.

وكان فيزكارا قد أعلن في فبراير الماضي أنه وزوجته تلقيا الجرعة الأولى من لقاح سينوفارم في أكتوبر الماضي كمتطوعين لتجربة اللقاح في بيرو، إلا أن الجامعة التي تستضيف تجارب إعطاء اللقاح قالت إنه تم إعطائه اللقاح بناء على طلبه وليس كمتطوع.

وأصدر الكونجرس في بيرو قرارا في 17 أبريل الجاري بمنع فيزكارا من تولي أي منصب رسمي لمدة 10 أعوام، وذلك عقب ثبوت تواطئه وإعطاء تصريحات خاطئة فيما يخص فضيحة إعطاء اللقاح للشخصيات الهامة من الوزراء والمسئولين قبل أن تكون متاحة للشعب.

يذكر أن 2.5% من الشعب في بيرو تلقوا الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح في ظل مواجهة البلاد لموجة ثانية من الفيروس تزايدت فيها أعداد الإصابات والوفيات خلال الأسابيع الماضية.