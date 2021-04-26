الأهلي يختتم تدريباته بتقسيمة قوية استعدادا للمصري

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة كرة قوية، في ختام فقرات المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص الجهاز الفني، بقيادة بيتسو موسيماني، على إجراء تقسيمة كرة، شهدت حماسًا كبيرًا من جانب اللاعبين، في إطار الاستعداد لمواجهة المصري في الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، اليوم، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.
وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.