قبرص تعفي زوارها الحاصلين على لقاح لكورونا من العزل

تعفي قبرص الزوار القادمين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى والعديد من الدول الأخرى من الحجر الصحي الخاص بالوقاية من فيروس كورونا اعتبارا من 10 مايو.



وقال نائب الوزير القبرصي المسؤول عن السياحة، سافاس بيرديوس، لوكالة "سي.إن.إيه" للأنباء اليوم الإثنين إن الشرط الأساسي هو حصول الزائرين على التطعيم ضد كورونا بشكل كامل أو تقديم نتائج سلبية لفحوص "بي.سي.آر" الخاصة بالكشف عن إظهار الإصابة بتاريخ لم يمر عليه أكثر من ثلاثة أيام.



وقال بيرديوس إن التطعيم باللقاح الروسي "سبوتنيك في" سوف يعامل على قدم المساواة مع اللقاحات الأخرى.



وتنطبق القواعد على جميع الدول في منطقة شنجن وكذلك على الزوار من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة وكندا وسويسرا وأستراليا ونيوزيلندا، حسبما أفادت هيئة الإذاعة القبرصية الرسمية.



ويشار إلى أن السياحة هي أهم قطاع اقتصادي في قبرص.