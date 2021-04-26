كولومبيا تسجل 17 ألفا و190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 17 ألفا و190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كولومبيا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و774 ألفا و464 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين- بأنه تم تسجيل 465 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 71 ألفا و351 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في كولومبيا بلغ مليونا و357 ألفا و291 شخصا.