هل تفسد السياسة فرحة المخرجة الصينية بجائزة الأوسكار؟

دخلت كلوي تشاو، المخرجة المولودة في بكين، التاريخ أمس الأحد - 25 أبريل، بفوزها بجائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلمها "نورملاند/ nomadland" لتصبح أول امرأة آسيوية وثاني امرأة تفوز بالجائزة على الإطلاق، وحصد العمل جائزة أفضل فيلم، وبطلته، فرانسيس ماكدوماند، حازت على لقب أفضل ممثلة.

ولم يتم بث حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام في أي مكان في الصين، ومن بينهم منصتي بث رئيسيتين، كانتا يبثان الحفل السنوي مباشرة في السنوات السابقة، في هونغ كونغ، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

على الرغم من أن فوز تشاو يتصدر عناوين الصحف حول العالم، إلا أن وسائل الإعلام الحكومية الصينية ظلت هادئة بشكل واضح، بعد ساعات من الإعلان، ولم تنشر أي تقارير عن فوزها على المواقع الإلكترونية لوكالة الأنباء الحكومية شينخوا أو الإذاعة الحكومية CCTV.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن هذا الصمت الرسمي يتناقض مع ما حدث مارس الماضي، عندما فاز تشاو بجائزة أفضل مخرج في غولدن غلوب، حيث سارعت وسائل الإعلام الحكومية الصينية إلى تهنئتها، ووصفتها صحيفة التابلويد القومية جلوبال تايمز بأنها "فخر الصين".

لكن الثناء على تشاو لم يدم طويلاً، بعد نشر مقاطع فيديو لمقابلة أجرتها عام 2013، مع مجلة الأفلام الأمريكية، وانتقدت الصين في تصريحاتها، ووصفتها بأنها بلد لا تُكشف فيه الحقائق، وفي مقابلة أخرى حديثة مع وسائل إعلام إسترالية، نقل عن تشاو قولها إن الولايات المتحدة هي بلدها في الوقت الحالي، ورغم تراجع الموقع الذي نشر التصريح وتغييره، إلا أن سارع صينيون عبر الإنترنت بمهاجمة تشاو واتهموها ب"تشويه سمعة الصين"، وظهرت دعوات بمقاطعة الفيلم.

لم يمض وقت طويل حتى اختفت المواد الترويجية لـ"Nomadland" من موقع التواصل الاجتماعي Weibo، وهي منصة الصين الشبيهة بالـ"تويتر"، وكان من المقرر طرح الفيلم في الصين في 23 أبريل، ولكن تمت إزالته أيضًا من مواقع الأفلام الرئيسية في البلاد.

ولا تزال تشاو تحظى بنصيبها من المؤيدين في الصين، حيث تم مشاركة أخبار فوزها من قبل حسابات غير رسمية على Weibo، ترك العديد من المستخدمين تعليقات تهنئة لها وانتقدوا الهجوم القومي ضدها.

يذكر أن تشاو تحدثت بفخر عن جذورها الصينية في خطابها خلال تسلم الجائزة، وقالت إنها اعتادت تلاوة القصائد والنصوص الصينية الكلاسيكية مع والدها، تحديداً نص الأشخاص عند الولادة طيبون بطبيعتهم، وأن ذلك ساعدها على الاستمرار في الظروف الصعبة التي لاقتها.

يتناول الفيلم رحلة سيدة في الستينيات من عمرها، حيث تجوب البطلة الغرب الأمريكي على متن شاحنة بعد خسارة ثروتها في فترة الكساد العظيم، وارتكز على رواية واقعية للكاتبة الأمريكية جيسيكا برودر.