النواب السوري: 29 طلبا للترشح لمنصب رئيس الجمهورية حتى الآن

قال رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، اليوم الاثنين، إن المجلس تلقى 6 طلبات ترشح جديدة لمنصب رئيس الجمهورية ليصل عدد الطلبات المقدمة إلى 29 طلبا.



وأوضحت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن المحكمة الدستورية العليا أبلغت المجلس، صباح اليوم، بتقديم محمد بشار فايز ياسين الصباغ ومحمد حيدر الشجاع طلبي ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية.



وكان رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ، أعلن في وقت سابق، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقا لأحكام الدستور السوري اعتبارا من الاثنين الموافق 19 أبريل، داعيا الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل.