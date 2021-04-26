 الأسد يطلع بوتين على الاستعدادات للانتخابات الرئاسية السورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأسد يطلع بوتين على الاستعدادات للانتخابات الرئاسية السورية

الرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد
هديل هلال
نشر في: الإثنين 26 أبريل 2021 - 1:18 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أبريل 2021 - 1:18 م

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري بشار الأسد.

وأطلع «الأسد» الرئيس الروسي على الاستعدادات للانتخابات الرئاسية السورية المقرر إجراؤها في مايو المقبل، وذلك حسبما أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وتقدم الرئيس السوري بشار الأسد، رسمياً بطلب الترشح للانتخابات الرئاسة المزمع عقدها في البلاد يوم 26 من الشهر المقبل، وبحسب مراقبين، فإنه من المرجح أن يفوز الأسد بالانتخابات المقبلة، وهو الذي يحكم سوريا منذ أكثر من 20 سنة، حيث تسلم السلطة في يوليو عام 2000، بعد رحيل والده الرئيس حافظ الأسد، بموجب استفتاء كان فيه المرشح الوحيد.


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