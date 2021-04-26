مكتب وزيرة الصناعة الإسبانية يتلقى مظروفا يحوي سكينا ملطخا بالدماء

أرسل مجهولون مجددا خطاب تهديد إلى عضو في الحكومة الإسبانية.



وأكدت وزارة الداخلية الإسبانية صحة تقارير إعلامية ذكرت أن مكتب وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، ريس ماروتو، تلقى اليوم الاثنين مظروفا يحوي سكينا ملطخا بما يبدو أنه دماء، وقالت الوزارة إن الشرطة تحقق في الواقعة.



وكتبت الوزيرة على تويتر في أول رد فعل:" التهديدات والعنف لن يُسْكِتَا صوت الديمقراطية أبدا، والحرية ستفرض نفسها".



وكان وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي-مارلسكا، ورئيس حزب بوديموس الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم في مدريد، بابلو اجلسياس بالإضافة إلى مديرة وحدة الشرطة للحرس المدني، ماريا جاميز، تلقوا خطابات تهديد تحوي طلقات بندقية قبل أيام قليلة.



ويشار إلى أن المناخ السياسي في إسبانيا ازاداد حدة في الفترة الأخيرة مع قرب الانتخابات البرلمانية في إقليم مدريد المقرر إجراؤها في الرابع من مايو المقبل.



وكان قد تم قطع مناظرة لمرشحين يوم الجمعة الماضي بسبب تراشق لفظي حاد بين المشاركين.



وكان اجلسياس، الذي تخلى عن منصب نائب رئيس الحكومة ليتصدر قائمة مرشحي حزبه في انتخابات إقليم مدريد، ترك المناظرة غاضبا لأن مرشحة الحزب اليميني الشعبوي (فوكس)، روسيو موناستريو، رفضت إدانة خطاب التهديد الذي وصله وقالت:" لا أصدق هذه الحكومة في شيء".