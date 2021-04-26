إيطاليا: الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي تحدد مصير البلاد

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أن مشاريع الخطة الوطنية للانعاش الاقتصادي، الممولة بأكثر من 200 مليار يورو من صندوق التعافي الأوروبي، تحدد مصير البلد ومصداقيته.

وقال دراجي، في خطاب أمام مجلس النواب الإيطالي، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة (آكي) الإيطالية، "سيكون من الخطأ أن نعتقد أن خطة التعافي الوطنية هي مجرد مجموعة من المشاريع، تتطلبها الضرورة والطموحات، ومن الأرقام والأهداف والآجال النهائية لتنفيذها".

وأضاف "عليكم إدخال حياة الإيطاليين فيها وأولئك الذين عانوا من وباء (كوفيد-19)، وتطلعات العائلات، ومطالبات أولئك الذين فقدوا وظيفتهم أو أولئك الذين اضطروا إلى إغلاق أعمالهم".

وتابع: "الحكومة تريد تسليم دولة أكثر حداثة إلى الأجيال الجديدة، وسيكون هذا ممكنا بفضل الأموال الأوروبية.. أكثر من 200 مليار من المساعدات القروض في 6 سنوات، وبفضل الإصلاحات الضرورية لإضفاء الصلابة على الانتعاش الاقتصادي".

واختتم محذرا "سيفشل هذا العمل إذا لم يكن هناك رجال في جميع الفئات وفي جميع المراكز مستعدون للتضحية بأنفسهم من أجل الصالح العام.. نحمل عبء وشرف تحضير إيطاليا للغد بأفضل طريقة ممكنة".