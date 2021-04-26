 إيران: الانتخابات الرئاسية في 18 يونيو المقبل مع مراعاة قيود كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران: الانتخابات الرئاسية في 18 يونيو المقبل مع مراعاة قيود كورونا

وكالات
نشر في: الإثنين 26 أبريل 2021 - 11:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 أبريل 2021 - 11:39 ص
قال جمال عرف رئيس اللجنة الانتخابية في إيران، إن الحكومة ووزارة الداخلية ليس لديهما خطط لتأجيل الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنها ستجري في 18 يونيو المقبل.

وأضاف المسؤول الإيراني، اليوم الاثنين، أن كافة البروتوكولات الصحية ستراعى خلال الانتخابات، وسيتم تشكيل 70 ألف مركز اقتراع في أماكن آمنة، ومن الممكن أن تكون هذه المراكز في الهواء الطلق أو حتى في مبان ذات أسقف عالية وتهوية مناسبة، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

من جهة أخرى، أفادت وكالة "إيرنا" الإيرانية بأن الأحزاب والتكتلات السياسية الإيرانية تنشط حاليا بهدف تسمية مرشحيها للانتخابات الرئاسية.

ولفتت الوكالة إلى أنه من المقرر بعد إجراء الانتخابات وانتهاء العمليات القانونية المرتبطة بها، أن يتم تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة رسميا في أغسطس من هذا العام.

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