توجيه مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين في 3 محافظات

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وجه قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، مأموريات، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين بمحافظات المنوفية والقاهرة والإسكندرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ بتفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

وأوفد قطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق صابر، مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين بمحافظتى المنوفية والإسكندرية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.

كما وجه قطاع الأحوال المدنية مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ3 حالات يعانون من أمراض مزمنة داخل مستشفيات بمحافظة القاهرة ومواطنة غير قادرة على الحركة بمحل إقامتها بالإسكندرية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.

كما واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى القدرات الخاصة" بمقر ديوان عام القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.