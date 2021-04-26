بدء منذ قليل توافد المرشحين لجوائز الأوسكار في دورتها الـ 93، والتقطت عدسات المصورين الإطلالات المختلفة للنجوم وحاز على لقب صاحب الإطلالة غريبة الأطوار النجم كولمان دومينجو، الذي ارتدى بدلة باللون الـ Pink، ونجح في إثارة جدل الحاضرين.

ويجري انعقاد أهم حدث سينمائي هذا العام هو "جوائز أوسكار"، الذي يفتتح 25 أبريل الجاري 2021 في كاليفورنيا، وسط إجراءات احترازية مكثفة، بعد تأجيل الاحتفال شهرين، من فبراير (موعده التقليدي) إلى أبريل.

منظمو حفل توزيع جوائز الأوسكار، قرروا، بالتزامن مع بدء التلقيح بلقاح كورونا في كاليفورنيا منذ أسبوع، أن يقام الحفل حضوريًا، ولكن للمرشحين بالجوائز فقط، وعدم دعوة أبرز أقطاب "هوليوود" المعتادين، واكتفوا بسجادة حمراء "صغيرة جدًا".

وبذلك ستكون حفلة الأوسكار مختلفة عن حفلات توزيع جوائز جولدن جلوب وإيمي، إذ تسلّم الفائزون التكريم عبر تطبيق زووم كجزء من إجراءات السلامة للحماية من مرض كوفيد-19.