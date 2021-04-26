تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، اليوم الاثنين، تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة بالميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة في بيان اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغ 18 ألفا و531 طنا شملت 9300 طن يوريا و5500 طن فوسفات و3731 طن أسمنت معبأ، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32 ألفا و427 طنا شملت 18 ألفا و110 أطنان خردة و1134 طن حديد صاج و2445 طن فول و604 أطنان خشب زن و10 آلاف و134 طن ذرة.

وأضاف أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 370 حاوية مكافئة وشملت خضراوات (بطاطس وبقدونس وبنجر وجزر وخرشوف وخس وقرنيط وفلفل وفاصوليا وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية (برسيم وبصل وثوم وكراوية ولب وينسون) وفاكهة (فراولة وبطيخ ويوسفي وبرتقال) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن وإيطاليا وسلوفينيا وبنجلاديش وسنغافورة وأمريكا وروسيا والهند وإسبانيا وهولندا وكرواتيا وأوكرانيا وألمانيا والصين، فيما بلغت الحاويات الواردة 464 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 155 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغت 130 ألفا و434 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 110 آلاف و493 طنا، وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 1358 طن قمح متجهة إلى صوامع أسيوط، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4144 شاحنة.