الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 11 إصابة وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 11 إصابة بكورونا جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90599 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 11 جاءت بواقع ثلاث حالات في يوننان وحالتين في كل من شنجهاي وسيتشوان وحالة واحدة في كل من جيانغسو وفوجيان وقوانغدونغ وشنشي، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 5601 حالة غادر منها 5336 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 8 أشخاص غادرا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85652 شخصا، وأنه تم أمس تسجيل 18 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 325 حالة، 314 منها وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11736 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 209 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 49 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 1100 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 12 حالة وفاة، فيما غادر المستشفيات 11354 مريضا في هونج كونج، و49 مريضا في ماكاو، و1045 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.