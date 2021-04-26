 محكمة كويتية تقضي بالحبس المؤبد لداعية بتهمة التخابر مع القذافي - بوابة الشروق
الإثنين 26 أبريل 2021 3:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

قبل صدور القرار الرسمي.. ما رأيك في مقترح تحريك إجازة شم النسيم حتى الخميس 6 مايو؟

النتـائـج تصويت

محكمة كويتية تقضي بالحبس المؤبد لداعية بتهمة التخابر مع القذافي

الكويت (د ب أ)
نشر في: الإثنين 26 أبريل 2021 - 2:49 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أبريل 2021 - 2:49 م

قضت محكمة الجنايات في الكويت برئاسة المستشار نايف الداهوم، اليوم الاثنين بالحبس المؤبد للدكتور حاكم عبيسان المطيري في قضية أمن دولة التخابر مع ليبيا على خلفية ما يعرف باسم اجتماعات "خيمة القذافي".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت منذ عدة أشهر تسجيلا صوتيا يظهر حوارا منسوبا للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والداعية الكويتي حاكم المطيري.

ويظهر في هذا الحوار، الذي نشره المعارض القطري خالد الهيل، ما يبدو أنه اتفاق بين القذافي والمطيري على ضرورة استغلال ما يعرف بالفوضى الخلاقة لتغيير الأوضاع في عدد من دول الخليج.

ووعد القذافي حاكم المطيري، في التسجيل المسرب، بتقديم الدعم من أجل تنفيذ هذا المخطط.

وحث القذافي الداعية الكويتي بالعمل في الكويت والسعودية والبحرين ونقل ما وصفها بـ"الفوضى الخلاقة"، إليها عبر"استغلال الأوضاع في العراق والاستعانة بالمتطرفين، وإدعاء الديموقراطية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك