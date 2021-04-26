الأرصاد تنشر خريطة الظواهر الجوية المتوقعة: طقس شديد الحرارة نهارا اعتبارا من الأربعاء

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر المتوقع حدوثها خلال الفترة من غدًا الثلاثاء الموافق 27 أبريل، وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 2 مايو المقبل.

وقالت الأرصاد، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع تعرض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد وجنوب سيناء لنشاط رياح أحيانًا، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على الأنحاء كافة اعتبارًا من الأربعاء الموافق 28 أبريل، ليسود طقس حار نهار على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومعتدل جنوبا.

وتابعت أنه من المتوقع تعرض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء لنشاط رياح أحيانًا، وذلك يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل.

وتوقعت تعرض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد لنشاط رياح، وذلك يوم الخميس الموافق 29 أبريل.

وأوضحت أنه من المتوقع تعرض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد لنشاط رياح، وذلك يومي الجمعة والسبت الموافقين 30 أبريل و1 مايو.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تتعرض مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد لنشاط رياح، وذلك يوم الأحد الموافق 2 مايو.