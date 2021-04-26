مصدر تركي: تركيا قد تعلق اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي مع أمريكا

ربما تشمل خيارات تركيا للانتقام من الوصف التاريخي من جانب الرئيس الأمريكي جو بادين للقتل الجماعي للأرمن إبان الحقبة العثمانية بالإبادة الجماعية تعليق اتفاق دفاعي مهم مع الولايات المتحدة حسبما ذكر مسؤول تركي على صلة بالأمر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه في حين أن هذا التحرك من جانب بايدن يعد رمزيا إلى حد كبير، إلا أنه يرسي نهج الإدارة في العلاقات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي من المتوقع أن يقوم بتقييم الخلاف بعد ترؤوسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الاثنين.

يذكر أنه منذ الرئيس الراحل رونالد ريجان لم يستخدم أي زعيم أمريكي هذا المصطلح خوفا من أن يترتب على ذلك جفوة مع تركيا العضو في حلف شمال الطلسي (الناتو).

وأفادت بلومبرج بأن مسؤولا رفيعا بإدارة أردوغان على دراية كبيرة بالمداولات التركية بشأن هذا الأمر ذكر أن أحد التداعيات لتحدي بايدن للحليف تركيا واستخدامه مصطلح الإبادة الجماعية للأرمن، هو قيام تركيا بتجميد اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي، التي جعلت في الامكان التعاون مع الولايات المتحدة في صراعات إقليمية مثل سوريا والعراق وذلك منذ التوقيع عليها في عام 1980.

وسيؤدي تعليق هذه الاتفاقية إلى تهدئة حليف سياسي رئيسي وهو دولت بهتشلي زعيم حزب الحركة القومية، وتعزيز الدعم بين صفوف الناخبين القوميين في الداخل.

لكن تعميق المواجهة مع الولايات المتحدة سوف ينطوي على مجازفة بتقويض الاقتصاد التركي في وقت يشتد فيه وباء كورونا.

وأوضحت بلومبرج أن الأزمات الأخيرة مع الولايات المتحدة تسببت في أضرار مالية هائلة بالنسبة لتركيا وقد تحد هذه المرة من رد أنقرة.