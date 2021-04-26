 سويسرا: إعطاء 2.28 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن - بوابة الشروق
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سويسرا: إعطاء 2.28 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

د ب أ
نشر في: الإثنين 26 أبريل 2021 - 11:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 أبريل 2021 - 11:16 ص

أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 2.28 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

 

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 646 ألفا و509 حالات، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 10 آلاف و595 حالة.

 

ومضى قرابة عام وثمانية أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.

 

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 


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