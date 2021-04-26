رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي مسؤول عن اعتداءات المستوطنين على الأقصى

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تتحمل المسؤولية عن اعتداء المستوطنين على المسجد الأقصى المبارك.

وأدان اشتية، خلال كلمته في جلسة الحكومة، حسبما أفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الاثنين، الشعارات العنصرية التي رددها المستوطنون ضد المقدسيين، ومحاولات تغيير معالمها وطمس هويتها وبسط سيطرتهم عليها لتهوديها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "ما تقوم به سلطات الاحتلال بحق أهالي القدس، وحصار قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين المتواصلة يرتقي إلى جرائم حرب وأسوأ من أي نظام عنصري عبر التاريخ"، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي.

وفي سياق آخر، قال اشتية إن الحكومة ستناقش في جلستها اليوم في ظل انخفاض المنحى الوبائي خلال الأسابيع الماضية بالسماح لتأدية صلاة الجمعة داخل المساجد، وتأدية المسيحيين للصلوات داخل الكنائس، لافتا إلى أن القيادة الفلسطينية ستجتمع مساء الخميس المقبل، لمناقشة موضوع الانتخابات التشريعية المزمع عقدها، كما سيتم مناقشة مختلف التطورات.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم قضايا متعلقة بمدينة القدس المحتلة، والتربية التعليم، ومنطقة جنين الصناعية، ومشروع مدينة "سما قرنطل".