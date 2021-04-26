زفيريف يأمل في التخلص من آثار الإصابة قبل المشاركة ببطولة ميونخ

أعرب لاعب التنس الألماني ألكسندر زفيريف اليوم الاثنين عن أمله في أن تصبح مشكلة الإصابة في الرسغ أمرا ماضيا مع بداية استعداداته لبطولة "بي إم دبليو" المقررة على الملاعب الرملية في ميونخ ، والتي يسعى خلالها للفوز بلقبه الثالث في تاريخ مشاركاته بهذه البطولة.

ويتصدر زفيريف المصنف السادس عالميا قائمة المصنفين في هذه البطولة ما يجنبه اللعب في الدور الأول للبطولة.

وأوضح زفيريف للصحفيين أن مشكلة هذه الإصابة بدأت في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) العام الماضي، وكانت سيئة للغاية في بطولة ميامي للأساتذة التي أقيمت مؤخرا.

وأشار زفيريف إلى أنه لم يستطع المشاركة في مباريات بطولة ميامي إلا من خلال الحصول على مسكنات للألم وأنه "لم يكن يقوى على حمل المضرب".

وقال زفيريف إن الفحوصات كشفت وجود سائل في المفصل وأن العلاج بالكورتيزون لم يكن مفيدا.

والآن تم حقن زفيريف ببعض من دمه في هذه العظام، ويأمل اللاعب في التحسن.

وقال زفيريف : "لا أشعر حاليا بمزيد من الألم" وذلك قبل عملية الفحص الطبي الأخيرة المقررة في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وأوضح :"وبعدها، أتمنى أن أستطيع ضرب الإرسال بدون أي مخاوف وأن أفعل كل شيء".

وكشف زفيريف خلال المؤتمر الصحفي اليوم أنه لا يزال على معارضته للنظام الجديد لبطولة كأس ديفيز ما يرجح عدم مشاركته في نسخة هذا العام من البطولة.

كما كشف زفيريف /24 عاما/ عن استنكاره للاقتراحات بمنح الرياضيين الأولمبيين المشاركين في أولمبياد طوكيو هذا الصيف أفضلية للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح :"في الوقت الحالي، هناك من لهم أولوية أكبر للحصول على اللقاح عن الرياضيين الأولمبيين. نحن سنخوض الأولمبياد. ولكن هذا لا يعني أننا أفضل من الآخرين".