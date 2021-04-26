وزير خارجية الإمارات: نؤكد دعمنا ومساندتنا الكاملة للهند في مواجهة كورونا

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ثقته في قدرة جمهورية الهند على تجاوز المرحلة الاستثنائية التي تعيشها حاليا بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد–19"، مجددا دعم دولة الإمارات الكامل ومساندتها للهند لتجاوز الظروف الصحية التي تعيشها البلاد حاليا.

وقال آل نهيان - خلال اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار - إن دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا تتضامن بشكل كامل مع جمهورية الهند في هذه الظروف الصعبة، وتساند الحكومة الهندية في كافة الإجراءات التي تتخذها من أجل احتواء تداعيات الجائحة.

وأكد حرص دولة الإمارات على توفير كافة الإمكانيات للوقوف مع جمهورية الهند لتجاوز هذه الفترة الصعبة، مشيرا إلى العلاقات التاريخية الإماراتية الهندية والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين.

وتقدم آل نهيان بخالص التعازي إلى الدكتور سوبرامنيام جاي شانكا في ضحايا الجائحة، معربا عن تمنياته للشعب الهندي الصديق الصحة والعافية، مؤكدا أن العمل الدولي الجماعي والتضامن العالمي يشكل ركيزة أساسية لتجاوز آثار هذه الجائحة التي تؤثر في العالم أجمع.

جدير بالذكر أن إحصائيات جديدة أظهرت أن الهند تسجل 243 إصابة ونحو حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كل دقيقة، وسط ارتفاع غير مسبوق في الإصابات والوفيات بالفيروس، في ما وُصف بأنه "تسونامي كوفيد" يضرب البلاد.

وتحتل الهند حاليًا المركز الثاني في قائمة دول العالم الأكثر تضررًا جراء فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، بعد أن تخطت البرازيل في 11 أبريل الجاري.