الاتحاد الإفريقي: بدء جلسات اجتماع هيئة تسوية المنازعات التجارية

أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم الإثنين، انطلاق الاجتماع الافتتاحي لهيئة تسوية المنازعات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الذي تتواصل فعالياته حتى غد الثلاثاء.

وأوضح الاتحاد الإفريقي، في بيان اليوم، أن الاجتماع شهد مشاركة وامكيلي مين الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وإبراهيم باتيل رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة بجمهورية جنوب إفريقيا.

وذكر البيان أن هيئة تسوية المنازعات تتكون من ممثلين عن جميع الدول المُوقِّعة على اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتراقب وتقيم وظائف آلية تسوية المنازعات، التي تم إعدادها لتكون أداة سريعة وفعالة قائمة على القواعد من أجل الفصل في المنازعات التجارية.

وأشار إلى أنه يتم الفصل في النزاعات من قبل أعضاء فريق موثوق به ومتخصصين يتم اختيارهم من قائمة المرشحين المعينين من قبل الدول الأعضاء، بجانب خبيرين لكل منهما، واستخدام خيارات المساعي الحميدة للأمين العام والتوفيق والوساطة والتحكيم التي توفر وسائل أسرع لحل النزاعات.