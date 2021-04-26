قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تم إعداد كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية ليوضح الوضع بالنسبة للمواد غير المضافة للمجموع بالنسبة لسنوات النقل والشهادة الإعدادية، والتي كان من المفترض عقدها نهاية شهر مايو، ليتم حلها منزليًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر منصة «شاهد»، مساء الأحد، أن طلاب الشهادة الثانوية سيأخذون المواد غير المضافة للمجموع أول يوم امتحانات لهم ليجيبوا عليها في المنزل.

وعن وضع العام الدراسي خلال تلك السنة، تابع: «أنه خلال الرحلة منذ أول مجيئ كورونا من مارس 2020 إلى اليوم، إحنا ناورنا بمجموعة من الحلول كالحضور اختياريًا وإطلاق قنوات تعليمية تلفزيوينة، وتوفير مصادر إلكترونية والأبحاث والامتحانات المجمعة، لكي لا يحرم الطلاب من التعليم الجيد في هذه الظروف الصعبة».

وعن المدارس الدولية، أوضح أن كل مدرسة ستكمل برامجها ولكن مع ضرورة إخطارهم لأولياء الأمور بأن الحضور اختياريًا، مضيفًا أنه في حالة الحضور لا تزيد الأيام عن ثلاثة.

