اليونان ترفع قيود الحجر الصحي عن القادمين من استراليا وروسيا

أعلنت وزارة النقل اليونانية، أن البلاد سترفع قيود الحجر الصحي على الزائرين الذين تخلو إصابتهم بفيروس كورونا من المزيد من الدول بما في ذلك أستراليا وروسيا اعتبارًا من اليوم الاثنين مع تمديد الإعفاءات قبل الانفتاح رسميًا على استقبال السياح في 15 مايو المقبل.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية عبر موقعها الإلكتروني أن ذلك التغيير جاء بالتزامن مع تجاوز اليونان عتبة 10 آلاف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا عقب تحرك لرفع القيود المفروضة على الزوار من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا من بين دول أخرى.

ويسمح للزوار من هذه البلدان بالدخول إلى اليونان دون قضاء أسبوع في الحجر الصحي طالما تم تطعيمهم أو جاء اختبار فيروس كورونا سلبيًا لديهم، وبحسب الوزارة من المقرر أن ترفع اليونان القيود المفروضة على الزائرين من نيوزيلندا وكوريا الجنوبية وتايلاند ورواندا وسنغافورة إلى جانب أستراليا وروسيا كذلك الزوار من صربيا وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وأبلغت السلطات اليونانية أمس الاحد عن 1400 حالة إصابة جديدة و57 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 333 ألفا و 129 إصابة و1007 حالات وفاة.