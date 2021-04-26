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اعترف كامل الوزير، وزير النقل، بوجود عناصر من الجماعات الإخوانية في الهيئة العامة للسكك الحديدية.

جاء ذلك في تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

تعقيب الوزير جاء على ما آثاره النائب مصطفى بكري، بوجود عدد من العاملين المنتمين للإخوان في هيئة السكك الحديدية وصل عددهم إلى 258 عاملا.

وقال الوزير: بالفعل فيه عناصر إرهابية وعارفينها، كل ما نبعتهم وزارة تانية ترفض، مشيرا إلى أن الحل في وجود تشريع يفصل هذه العناصر.

وتابع وزير النقل: أي عنصر إرهابي لو قعدناه في البيت وياخد مرتبه أفضل، لأن بوجوده أعدادهم بتزيد.

واستشهد وزير النقل، بأحد سائقي القطارات، الذي خرج وكتب على الفيسبوك ضد مسلسل "الاختيار 2"، وتهديده بأنه ستكون هناك دماء كثيرة بسبب فض اعتصام رابعة.

وأبدى وزير النقل، تفهمه لكل الملاحظات التي أبداها الأعضاء، مؤكدا أنه سيتم التعامل معها.

واتفق وزير النقل، على ما طرحه النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، بشأن ضرورة وجود سيستم قوي داخل هيئة السكة الحديد لمواجهة الإهمال والفساد.

وقال وزير النقل: لو مفيش سيستم لن يتم التحكم في العنصر البشري، متابعا: ملاحظة السيستم جيدة ونسعى لتطبيقها.

وأشار النائب مصطفى بكري، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن وزارة الداخلية أعلنت أن هناك 258 إخوانيا يعملون في هيئة السكك الحديدية.

وأكد النائب، أن نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاعات التشغيل والصيانة صدر له قرار من جلال السعيد بإبعاده وقتما كان رئيسا للورش، وفقا لتقارير من الأمن الوطني.

قال هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب: السيستم القوي أفضل من العمالة القوية، مشيرا إلى أن المنظومة القوية هي التي تحدد قوة وسائل النقل في العالم كله.

وشدد النائب على أهمية مراجعة منظومة العمل بالسكة الحديد على النحو الذي يمكن من السيطرة على التصرفات السلبية.

وعبر النائب عن ترحيبه بمقترح وزير النقل، بضرورة وجود تعديل تشريعي يقضي بفصل العامل متعاطي المخدرات في السكة الحديد.

وقال هشام حسين: قصص الإهمال في السكة يندى لها الجبين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك نظام قوي في الرقابة على السكة الحديد.