شريف إكرامي: رفضت نصيحة الطبيب بإجهاض ابني لإحساسي أنه سليم

علق شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز الحالي والنادي الأهلي السابق، على اتهام «العرافة» له بأنه كان سيتشاجر مع طبيب لولا منع زوجته له، قائلًا إن ذلك الطبيب جعله يعيش 8 أشهر من الألم النفسي بعد أن أبلغه أن زوجته حامل في طفل حالة «داون».

وقال خلال لقاء لبرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، إن الطبيب نصحهم بأن يجهضوا الجنين إلا أنه رفض، لإحساسه أنه سليم بعد أن إطلع على الأشعة وقرأ عن الحالة، مضيفًا أنه بكى عندما رأي ابنه للمرة الأولى.

وأضاف أن ابنته تم تشخيص حالتها بالخطأ من دكتور آخر وهي في عمر الخمسة أشهر، فضلًا عن أنه أعطاها دواء خاطئ، مشيرًا إلى إرساله لأشعة وتحاليل ابنته إلى مستشفى في إنجلترا، والتي نصحتهم بضرورة إحضار الطفلة لتخضع لعملية عاجلة.

وأوضح أنه بعد أن سافر وأخضع طفلته للفحوصات اللازمة استعدادًا لدخولها العمليات، تفاجأ بأن ابنته لا يوجد بها أي شيء وبحالة صحية جيدة، لافتًا إلى فسخ عقده مع النادي التركي الذي أعير له بعد أن كان يبحث عن فرصة للعب في هولندا، لأنه اكتشف أنه لن يلعب ولم يعجبه الأمر، فغادر.