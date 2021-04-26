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مصادر: ميركل تعارض المساواة بين الذين تم اختبارهم والذين تم تطعيمهم

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
برلين (د ب أ)
نشر في: الإثنين 26 أبريل 2021 - 1:41 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أبريل 2021 - 1:41 م

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل اجتماعها مع قادة الولايات الألمانية اليوم الاثنين من مساواة الأشخاص بين الذين تم تطعيمهم واختبارهم فيما يتعلق باستعادة بعض الحريات في ظل قيود جائحة كورونا.

وذكرت مصادر مشاركة في اجتماع ميركل اليوم مع هيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي أن ما ينطبق على أولئك الذين تم تطعيمهم لا يمكن أن ينطبق على أولئك الذين تم اختبارهم، موضحة أن الأمان الذي يضمنه التطعيم أقوى بكثير من أمان الاختبارات.

وذكرت المصادر أن رئيس الحزب، أرمين لاشيت، تحدث في البداية عن التقدم الإيجابي في التطعيم، وأوضحت المصادر أن الاجتماع دار أغلبه حول التعامل مع جائحة كورونا.

كما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن وزير الصحة ينس شبان قال في الاجتماع إن القواعد المتعلقة بالمسافة الآمنة والكمامات يجب أن تبقى حتى تتحقق مناعة القطيع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الترويج للتطعيم بين المهاجرين يمثل تحديا كبيرا أيضا.

كما تحدثت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الهجرة، آنيته-فيدمان ماوتس، عن مشاكل التواصل مع المهاجرين للتوعية بشأن كورونا، موضحة أن هذا غير مجدٍ بالطرق التقليدية.

وعلى غرار المستشارة، حذر شبان من إلغاء الأولويات في إعطاء التطعيم بشكل عام.


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