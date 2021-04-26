عمليات بغداد تعلن اعتقال قيادي في داعش جنوبي العاصمة

أعلنت قيادة عمليات بغداد عن اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء اليوم الإثنين، عن القيادة في بيان، قولها: "بمتابعة مباشرة من قائد عمليات بغداد قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على الإرهابي حسام خالد نعمة داود الجنابي والملقب بـ"أبوعلي الحسوني"، وينتمي إلى تنظيم داعش ضمن ولاية الجنوب ويعمل مسؤول المفارز الأمنية لولاية الجنوب، للتنظيم الإرهابي، وذلك قبل أن يقوم بتنفيذ عمليات إرهابية كانت تستهدف المواطنين وقوات الأمن بقضاء المحمودية".

وأضاف البيان أنه "على الفور خرجت قوة أمنية وبمتابعة دقيقة تم إلقاء القبض عليه، علما أنه كان يحمل هوية أحوال مدنية باسم شقيقه والذي قتل سابقًا في معارك التحرير في منطقة خشم الذيب بناحية اللطيفية عام 2014".