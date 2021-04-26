 باكستان تبدي قلقها إزاء التطورات الأخيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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باكستان تبدي قلقها إزاء التطورات الأخيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 26 أبريل 2021 - 10:09 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أبريل 2021 - 10:09 م

أعربت باكستان عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة المقلقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل مضايقة الأشخاص القادمين للصلاة، واعتقال الفلسطينيين الأبرياء منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وأضاف بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، بأن باكستان تدين أعمال العنف التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتحث المجتمع الدولي على التحرك الفوري لحماية الفلسطينيين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وجدد البيان مطالبة باكستان لإقامة دولة فلسطين مستقلة وحيوية وذات سيادة على أساس حدود قبل 1967، مؤكدا تضامن باكستان الكامل مع الشعب الفلسطيني.

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