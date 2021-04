حصد فيلم «COLETTE» لـ«أنتوني جاكينو، أليس دويارد»، جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي قصير لعام 2021.

ويجري انعقاد أهم حدث سينمائي هذا العام هو "جوائز أوسكار"، الذي يفتتح 25 أبريل الجاري 2021 في كاليفورنيا، وسط إجراءات احترازية مكثفة، بعد تأجيل الاحتفال شهرين، من فبراير (موعده التقليدي) إلى أبريل.

منظمو حفل توزيع جوائز الأوسكار، قرروا، بالتزامن مع بدء التلقيح بلقاح كورونا في كاليفورنيا منذ أسبوع، أن يقام الحفل حضوريًا، ولكن للمرشحين بالجوائز فقط، وعدم دعوة أبرز أقطاب "هوليوود" المعتادين، واكتفوا بسجادة حمراء "صغيرة جدًا".

كما طلب منتجو الحفل من المرشحين ألا يرتدوا ثياباُ غير رسمية، وهذا اختلاف آخر عن حفلات توزيع جوائز أخرى مثل "جولدن جلوب"، التي ارتدى فيها بعض الفائزين ثياباً عمليّة".

وتم تحديد مقر الحفل في الفناء الخارجي لمحطة "يونيون ستيشن" الشهيرة للقطارات في لوس أنجلوس، وبإمكان المرشحين المدعوين أن يتخالطوا في الهواء الطلق، على أن يتناوبوا بعد ذلك دخولًا إلى القاعة وخروجًا منها خلال الاحتفال.

وتتجه أنظار العالم صوب هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2021 بدورته الـ93.

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.

وتنافس على الجائزة..

فيلم «A CONCERTO IS A CONVERSATION»

فيلم «DO NOT SPLIT»

فيلم «HUNGER WARD»

فيلم «A LOVE SONG FOR LATASHA»