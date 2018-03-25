عواصف ترابية متوسطة بالوادي الجديد

شريف إكرامي: المدرب مارتن يول أبعدني عن المباريات لكي لا أتعرض لضعوط

شريف إكرامي: مصطفى شوبير يصلح أن يكون الحارس الأول للأهلي إذا توفرت له الظروف المناسبة

شريف إكرامي: لم أطلب من بيراميدز إضافة بند أن ألعب كأساسي في المباريات.. ده هزيان

شريف إكرامي: محمد الشناوي يحسد على مستواه.. وعدم مشاركتي في بطولة أفريقيا 2017 ابتلاء