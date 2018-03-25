عواصف ترابية متوسطة بالوادي الجديد

تشهد محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الأحد، عواصف ترابية متوسطة وعدم استقرار في حالة الطقس، حيث أدت العواصف الى ارتفاع حدة الأتربة بالطرق الرابطة بين المراكز المختلفة وبين المحافظة والمحافظات الأخرى، بالإضافة إلى تصاعد الأتربة داخل المدن.
وتنفذ الأجهزة الأمنية عدة أكمنة بالطرق السريعة لإسداء النصح للسائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة وتخفيف حركة الانتقال قدر المستطاع لحين استقرار الأحوال الجوية.
وتواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المتابعة المستمرة والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز؛ لضمان السيطرة والتحرك الفوري في حال وقوع حوادث أو كوارث جراء عدم استقرار الطقس بجانب المتابعة المستمرة خلال شهر رمضان المعظم.
فيما تواصل المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف رفع حالة الطوارئ تحسبا لوقوع حوادث مرورية أو غيرها من الكوارث نتيجة الطقس غير المستقر.