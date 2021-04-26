الموازنة الجديدة: 43 % زيادة مستهدفة لحصيلة ضريبة الثروة العقارية خلال 2021-2022

تستهدف موازنة العام المالى القادم 2021/2022، زيادة حصيلة ضريبة الثروة العقارية بنسبة 43% خلال العام المالى القادم، ليسجل 1.734 مليار جنيه مقابل 1.209 مليار متوقعة بنهاية العام المالى الحالى، وفقا للبيان المالى للموازنة العام المالى المقبل.

ووفق البيان، متوقع أن تحقق حصيلة الضرائب العقارية نحو 5.6 مليار جنيه فى العام المالى 2021/2022.

وقال ناجى السرجانى، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، فى تصريحات صحفية سابقة لـ«الشروق»: إن الحد الأقصى للزيادة فى التقييم الجديد للضرائب العقارية على الوحدات السكنية 30%، و45% كحد أقصى للغير السكنى ويتم تقييم العقارات مرة كل 5 سنوات، ضمن مراجعة الضريبة العقارية؛ حيث كان آخر حصر أجرته مصلحة الضرائب العقارية للعقارات فى مصر خلال عام 2013.

وقرر مجلس الوزراء فى مارس من العام الماضى، تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.

ووفقا للبيان المالى فمن المتوقع أن تتراجع جملة حصيلة الضرائب الجمركية بنحو 4.7% لتصل إلى 42.398 مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل، مقارنة بـ 44.504 مليار جنيه للموازنة المعدلة للعام المالى الجارى، لكن من المتوقع أن تصل الحصيلة الجمركية بنهاية 2020/2021 نحو 37.4 مليار جنيه فقط، وبذلك تكون تقديرات الضريبية الجمركية للعام المالى القادم أكبر من الحصيلة المتوقعة بنسبة ارتفاع تصل إلى 13%.