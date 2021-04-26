 الداخلية: ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص في سوهاج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الداخلية: ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص في سوهاج

القاهرة - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 26 أبريل 2021 - 4:36 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أبريل 2021 - 4:36 م

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص في سوهاج بقصد الاتجار.

كانت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج قد أكدت قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة مركز شرطة المراغة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبحوزته (4 طرب حشيش – 55 لفافة هيروين - 85 لفافة شابو – مبالغ مالية - هاتف محمول).

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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