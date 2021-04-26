بدء منذ قليل توافد المرشحين لجوائز الأوسكار في دورتها الـ 93، والتقطت عدسات المصورين الإطلالات المختلفة للنجوم، ومن بين النجوم الذين خطفت إطلالتهم الأنظار، النجمة العالمية زيندايا، التي أشعلت أجواء السجادة الحمراء بفستان مثير باللون الأصفر.

ويجري انعقاد أهم حدث سينمائي هذا العام هو "جوائز أوسكار"، الذي يفتتح 25 أبريل الجاري 2021 في كاليفورنيا، وسط إجراءات احترازية مكثفة، بعد تأجيل الاحتفال شهرين، من فبراير (موعده التقليدي) إلى أبريل.

منظمو حفل توزيع جوائز الأوسكار، قرروا، بالتزامن مع بدء التلقيح بلقاح كورونا في كاليفورنيا منذ أسبوع، أن يقام الحفل حضوريًا، ولكن للمرشحين بالجوائز فقط، وعدم دعوة أبرز أقطاب "هوليوود" المعتادين، واكتفوا بسجادة حمراء "صغيرة جدًا".

كما طلب منتجو الحفل من المرشحين ألا يرتدوا ثياباُ غير رسمية، وهذا اختلاف آخر عن حفلات توزيع جوائز أخرى مثل "جولدن جلوب"، التي ارتدى فيها بعض الفائزين ثياباً عمليّة".

وتم تحديد مقر الحفل في الفناء الخارجي لمحطة "يونيون ستيشن" الشهيرة للقطارات في لوس أنجلوس، وبإمكان المرشحين المدعوين أن يتخالطوا في الهواء الطلق، على أن يتناوبوا بعد ذلك دخولًا إلى القاعة وخروجًا منها خلال الاحتفال.