بيرو تسجل 7425 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و284 وفاة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 7425 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بيرو، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و761 ألفا و575 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - بأنه تم تسجيل 284 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 59 ألفا و724 حالة.
وأضافت الجامعة أنه تم توزيع مليون و381 ألفا و722 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء بيرو، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل في البلاد بلغ 567 ألفا و82 شخصا.