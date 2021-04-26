مشروع «كلمة» يرشح كتاب «الأمراض المعدية» لبنجامين إن بولكر للقراءة

اختار مشروع «كلمة» للترجمة ضمن مبادرة «شهر القراءة.. أسرتي تقرأ» كتاب "الأمراض المعدية"، للدكتور بنجامين إن بولكر، وترجمة محمد فتحي خضر، للقراءة خلال العام شهر إبريل 2021.

ويتناول كتاب "الأمراض المعدية" العوامل المسببة للأمراض، كالفيروسات والبكتيريا والفطريات، كما يستعرض الخصائص الوبائية لأشهر الأمراض المعدية، مثل الإنفلونزا ونقص المناعة المكتسب والكوليرا والملاريا، ويوضح كيفية انتقالها والوقاية منها.

يدرك الأطباء والبيولوجيون أن القضاء على الأمراض المُعدية هدفٌ عسيرُ المنال؛ إذ تظهر أمراض جديدة كلَّ عام، وتتطوَّر الأمراض القديمة متَّخِذةً أشكالاً جديدة، وتسبِّب الاضطراباتُ الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية تغيُّراً مستمراً في مساراتِ انتشار الأمراض.

ويستعرض الكتاب الخصائصَ الوبائية الأساسية للأمراض المُعدية الأشهر، ومن ضمنها الإنفلونزا، ونقص المناعة المكتسب، والكوليرا، والملاريا، وغيرها، كما يوضِّح طرائقَ انتقالها والوقاية منها. ويتناول الكتاب بالشرح عدداً من العوامل المسبِّبة للمرض، كالفيروسات والبكتيريا والكائنات الوحيدة الخلية والفُطْريات. وعبرَ سلسلةٍ من "دراساتِ الحالة" المثيرة للاهتمام، يقدِّم لنا مؤلِّفا الكتاب الأفكارَ الأساسيةَ المتعلقة بالأمراض المُعدية بطريقةٍ واضحة، وعميقة، ومشوقة.